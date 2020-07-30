Bartın'da ev izolasyonuna uymayanlar yeniden yurtlara alınacak

Bartın Valiliği, ev izolasyonuna uymayan kişiler için, yurtlarda karantina uygulamasının yeniden başlatılacağını açıkladı. Kına, düğün ve nişanların ise maksimum 2.5 saat ile sınırlandırılacağını söyledi.

Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar açıkladı.

Koronavirüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla, toplu taziye merasimlerinin ve cenaze gününden başlayarak, farklı günlerde devam eden toplu Kuran-ı Kerim okumalarının yapılmamasına karar verildi.

Hasta ziyaretlerinin sadece hastaların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yetecek bir süre içerisinde yapılmasına, düğün, nişan, kına gibi merasimlerin, maksimum 2.5 saat ile sınırlandırıldığı belirtildi.

Ev izolasyonuna uymayanlar için ise yurtlarda karantina uygulamasının yeniden başlatılmasına karar verildi.