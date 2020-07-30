Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı, taziyeler 1 günle sınırlandırıldı

Hatay'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi. Tazilerin 1 günle sınırlandırıldığı kentte, düğünlerde yemek ikramı yapılması da yasaklandı.

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Rahmi Doğan başkanlığına toplandı.

Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, tüm alanlarda maske takmanın zorunlu olmasına karar verildi.

Düğünlerde yemek ikramı yapılamayacak

Toplantıda ayrıca, maske ve hijyen kurallarına uyularak taziyelerin 1 gün ile sınırlandırılması, il girişlerinde 24 saat ateş kontrolü yapılması, düğünlerde yemek ikramının yasaklanması, uymayanlara cezai işlem uygulanması kararları alındı.

Valimiz Rahmi Doğan, Kurban Bayramında uygulayacak koronavirüs salgını önlemleri, asayiş, trafik ve güvenlik tedbirleriyle ilgili İlçe Kaymakamlarımızla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. pic.twitter.com/WdjwsPGgf3 — T.C. Hatay Valiliği 😷Maske↔️Mesafe🧼Temizlik (@HatayValiligi) July 30, 2020

​Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında da mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmaması, sosyal mesafeye uyulması ve ikramda bulunulmaması, kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda alınacak önlemler çerçevesinde bayram namazı kılınması kararlaştırıldı.