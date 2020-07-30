Hem sahiller doldu hem yollar: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler, Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karadeniz bağlantı yolu kesiminde 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Yolda trafik zaman zaman durdu. Vatandaşlar, uzun saatlerdir yollarda olmaktan bunaldıklarını söyledi. Bir vatandaş, normalde İstanbul'dan yaklaşık 3.5 saat sürecek olan yolu 16 saatte geldiğini söyledi.
Bu arada, güzergah üzerindeki köylerde oturan vatandaşlar, sıkışan trafikte sıcaktan bunalan tatilcileresu sattı. Öte yandan Kurban Bayramı'nı fırsat bilen binlerce yerli turist Bodrum’a akın etti. İlçe girişi başta olmak üzere Bodrum’un şehir içi trafiği durma noktasına geldi. Konaklayacakları otellere ulaşan yerli turistler soluğu mavi sularda aldı.
Bodrum’daki yoğunluğun ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerli turistin 750 bini aştığını söyleyerek "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Bodrum’da inanılmaz bir yoğunluk oluşmaya başladı lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm yurtta halen devam ediyor. Bodrum’da tatil yapan vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Lütfen tüm kurallara uygun bir şekilde bayram tatilini geçirelim” dedi.
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