İkranur soruşturmasında 20 kişiden DNA örneği alındı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından çok yönlü soruşturma sürdürülürken, köyde aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı.

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla görevlendirilen özel ekip çalışmalarına devam ediyor.

Soruşturmada küçük kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri araştırılıyor. Bu kapsamda köyde aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

Ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek

Ayrıca, Bulancak Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan çok yönlü soruşturma da sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak.

Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesine yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ne olmuştu?

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede 27 Haziran'da 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı - Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk durumu ailesine haber verdi.

DHA'nın haberine göre, çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur´un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde cansız bedeni bulundu.