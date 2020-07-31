Kurban Bayramı arifesinde İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarına uyanlar olduğu gibi uymayan kişilerin sayısının da fazla olduğu görüldü.

Kurban Bayramı arifesinde İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Dün olduğu gibi bugün de akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Otogarda otobüsünün kalkacağı vakti bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını unuttukları ve maskeyi de bazı vatandaşların çenesinin altında taktığı görüldü.

Önceki bayramlara göre yoğunluğun az olduğunu söyleyen bir otobüs şoförü, “Geçen bayramlara nazaran biraz daha zayıf, mecbur gidip geliyoruz, milleti uyarıyoruz. Maske takmalarını öneriyoruz, sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Yoğunluk geçen bayramlara göre çok zayıf. Önceki bayramlar 100 ise bu bayramlarda 50 diyebiliriz” dedi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda arife günü yoğunluğu https://t.co/uraIm8pqd6 pic.twitter.com/qJjpEGuaEy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 30, 2020

​Otogarda otobüsün kalkacağı vakti bekleyen ve vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyamamasına yönelik konuşan Muhammet isimli bir yolcu ise, "Bilet bulmak zordu, son bir iki bilet kalmıştı. Otogarda bayağı yoğunluk var. Hastalık çift maske takıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Gördüğünüz gibi çoğunda maske yok. Burada görevli olsa bile bu yoğunlukta yapabileceği bir şey yok" dedi.