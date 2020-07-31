Malatya'da örtü yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde akşam saatlerinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Koru Mahallesi Aşağı Bağlar ve Ali Bağları mevkisinde akşam saatlerinde henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı.

Malatya Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın geniş bir bölgede etkili olurken, yangına, arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalede zorluklar yaşanıyor.

Ekiplerin kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü örtü yangınına bölge halkı da destek verirken, yangının şu an için herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediğini öğrenildi.