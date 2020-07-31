Erol Evgin'den Netflix yorumu: Bu tür paralı kanallar isteğe bağlıdır, beğenmeyen izlemez

Sanatçı Erol Evgin, Netflix'e odaklanan tartışmalarla ilgili olarak "Dark'ta yer almam bir hoşluktu. Netflix tartışmalarına gelince, bu tür paralı kanallar isteğe bağlıdır, beğenmeyen izlemez" dedi.

Sanatçı Erol Evgin, Sözcü'den Hande Zeyrek'e gündemde yer alan konulara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. "Sanatçı muhalif değil taraftır" görüşünü dile getiren Evgin, "Özgürlükten, adaletten, demokrasiden, hoşgörüden yana olmalıdır" ifadesini kullandı.

Evgin, Zeyrek'in "Geçen yıl Dark dizisinin Türkiye tanıtımında yer aldınız. Netflix tartışmalarına yorumunuz nedir?" sorusuna "Netflix'i vakit buldukça izliyorum. Dark'ta yer almam bir hoşluktu. Netflix tartışmalarına gelince, bu tür paralı kanallar isteğe bağlıdır, beğenmeyen izlemez" yanıtını verdi.

Sosyal medya düzenlemesine dair de konuşan Evgin, "Sosyal medyada kişilik haklarının ve aile birliğinin korunması yönünde yaptırımlar olmalıdır. Ancak, kişilik haklarını korumak, yasaklarla değil yasalarla olur. Yasaklarla sosyal medyayı baskılamak çözüm getirmez. Yasaklarla; demokrasi, ekonomi, kültür- sanat da gelişemez. Özgür düşünce su gibidir, akar önüne set çekersen başka bir kanal bulur, yine kendini ifade eder. Suyun akışını asla engelleyemezsiniz" ifadesini kullanıdı.

Evgin, "Türkiye'de sizi son günlerde en rahatsız eden şey nedir?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Artan kadına şiddet, çocuk istismarı çok rahatsız ediyor. 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Bizim toplumumuzun başarısızlığı kadınlarımıza karşı umursamazlığımızdan ve hatalı davranışlarımızdan kaynaklanmaktadır' der, Büyük Atatürk. Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle kadını koruyan 'İstanbul Sözleşmesi' çok değerlidir. Ancak köklü çözüm eğitimdir."