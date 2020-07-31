Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayramda yaşandı ve Kahramanmaraş'ta hastanelerin acil servisleri kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla doldu. Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı.

Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrar kurbanının yanına gitti.

Adıyaman'da da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu.

Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.