Tatilciler Marmaris plajlarını doldurdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen Kurban Bayramı nedeniyle çok sayıda tatilci, soluğu Marmaris'te aldı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran tatilciler, virüse karşı önlemlerini aldıklarını belirtti. Ukrayna’dan Marmaris’e tatile gelen Nancia Kraşofa, "Marmaris çok güzel ve güvenli" diye konuştu.

Bayram boyunca güvenlik ekipleri de turistlere temizlik, maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulunmaya devam ediyor.