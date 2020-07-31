Soylu: Göreceksiniz, hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki temaslarının ardından, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile helikopterle Siirt'teki Pervari Doğan Üs Bölgesi'ne geçti.
Burada konuşan Soylu şu ifadeleri kullandı:
- Bizim yürüdüğümüz yol, iddiamız olan bir yoldur. Çocuklarımızın bütün dünyaya, bütün coğrafyaya söyleyecek sözlerinin hükmü olacağı güne ulaşabilmeyi hedef alan bir yoldur. Çocuklarımızın gözündeki parıltının her geçen gün daha arttığı yoldur. Bir elimizle batıyı, bir elimizle doğuyu, bir elimizle kuzeyi, bir elimizle güneyi, bir elimizle Ortadoğu'yu, bir elimizle Balkanları, bir elimizle Kafkasları, bir elimizle Avrupa'yı, bir elimizle bütün medeniyetimizle bütün dünyayı nakşedeceğimiz, kucaklayacağımız bir yoldur. Onun için üzerimizdeki sorumluluk büyüktür.
- Şehitlere karşı sorumluluğumuz var. O sorumluluğumuzu bu coğrafyanın tamamını huzur haline getirebilmek marifetiyle yerine getirmek durumundayız. Bu nesil çok çekti. Sıkıntı, dert, kaos, darbeler, terörizm, ekonomik yoksulluklar, kardeşin kardeşe düştüğü günler, her şeyi gördünüz. Sizden daha çok gören bir nesil yok, olmayacak da. Allah'ın izniyle onun için tecrübelerimizle, birikimlerimizle çektiklerimizi gelecek nesillere çektirmemek için el birliği içerisinde olalım.
- Nerede durduğumuzu, nerede oturduğumuzu, hangi adreste olduğumuzu biliyoruz. Adresimizde en ufak bir sapma yok. Adresimizde tarif edilemeyen bir durum söz konusu değil. Cenabıallah bizi yaratırken adresimizi de belirlemiş, tarifimizi de belirlemiş. Navigasyonla yol bulmaya çalışan bir medeniyet, bir millet değiliz. Yolumuz başından beri belli, açık ve net. Tarifimiz, adresimiz, kimliğimiz belli. İyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Dostluk, komşuluk, ahbaplık, yarenlik, akrabalık, büyük nedir, küçük nedir biliriz. Bunları bilmeyenlerin bu coğrafyaya hakimiyetini bu kahramanlarımızla beraber engelledik.© Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı
- Şimdi büyük adımları hep birlikte atmaya devam etmenin zamanıdır. Göreceksiniz, hiçbirinizin ummadığı gelişmeler Türkiye'de yaşanacak. Göreceksiniz, Türkiye çok yakın zamanda dünyanın en önemli cazibe merkezi haline gelecek. Yeter ki huzurumuzu elimizde tutalım, yeter ki bunu hep birlikte sağlayalım, bunu hep birlikte gerçekleştirelim.
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