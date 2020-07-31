Soylu: Göreceksiniz, hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak

İçişleri Bakanı Soylu, "Şimdi büyük adımları hep birlikte atmaya devam etmenin zamanıdır. Göreceksiniz, hiçbirinizin ummadığı gelişmeler Türkiye'de yaşanacak. Göreceksiniz, Türkiye çok yakın zamanda dünyanın en önemli cazibe merkezi haline gelecek. Yeter ki huzurumuzu elimizde tutalım" dedi.