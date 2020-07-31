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    Süleyman Soylu

    Soylu: Göreceksiniz, hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak

    © İHA / Murat Şahin
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007311042566683-soylu-goreceksiniz-hicbirinizin-ummadigi-gelismeler-turkiyede-yasanacak/

    İçişleri Bakanı Soylu, "Şimdi büyük adımları hep birlikte atmaya devam etmenin zamanıdır. Göreceksiniz, hiçbirinizin ummadığı gelişmeler Türkiye'de yaşanacak. Göreceksiniz, Türkiye çok yakın zamanda dünyanın en önemli cazibe merkezi haline gelecek. Yeter ki huzurumuzu elimizde tutalım" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki temaslarının ardından, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile helikopterle Siirt'teki Pervari Doğan Üs Bölgesi'ne geçti.

    Burada konuşan Soylu şu ifadeleri kullandı:

    • Twitter
      Mersin Valiliği: Askerleri taşıyan otobüs devrildi, 5 asker şehit
      Bizim yürüdüğümüz yolda şehadet vardır, bu bize emirdir. Bu bizim kabulümüzdür ve bu bizi yürüdüğümüz yoldan döndürmez. Sıratımüstakimdir, doğru yoldur, Cenabıallah'ın, Hakk'ın yoludur. Bizim yürüdüğümüz yol bu toprakları bize emanet edenlerin bize bıraktığı sorumluluğun üzerinde olduğu yoldur. 'Bütün inananlar kardeştir, müminler kardeştir' diye bize tembih edilen bir yoldur.
    • Bizim yürüdüğümüz yol, iddiamız olan bir yoldur. Çocuklarımızın bütün dünyaya, bütün coğrafyaya söyleyecek sözlerinin hükmü olacağı güne ulaşabilmeyi hedef alan bir yoldur. Çocuklarımızın gözündeki parıltının her geçen gün daha arttığı yoldur. Bir elimizle batıyı, bir elimizle doğuyu, bir elimizle kuzeyi, bir elimizle güneyi, bir elimizle Ortadoğu'yu, bir elimizle Balkanları, bir elimizle Kafkasları, bir elimizle Avrupa'yı, bir elimizle bütün medeniyetimizle bütün dünyayı nakşedeceğimiz, kucaklayacağımız bir yoldur. Onun için üzerimizdeki sorumluluk büyüktür.
    • © AA /
      Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazı
      Bugün sabah bayram namazı İstanbul'da Ayasofya'da kılındı. Ağzımıza aldığımız zaman, zihnimize getirdiğimiz zaman bizi kelepçelemeye çalışanlara karşı bir millet, birliğinin, beraberliğinin, uyumunun, gelişmesinin karşılığını gösterdi.
    • Şehitlere karşı sorumluluğumuz var. O sorumluluğumuzu bu coğrafyanın tamamını huzur haline getirebilmek marifetiyle yerine getirmek durumundayız. Bu nesil çok çekti. Sıkıntı, dert, kaos, darbeler, terörizm, ekonomik yoksulluklar, kardeşin kardeşe düştüğü günler, her şeyi gördünüz. Sizden daha çok gören bir nesil yok, olmayacak da. Allah'ın izniyle onun için tecrübelerimizle, birikimlerimizle çektiklerimizi gelecek nesillere çektirmemek için el birliği içerisinde olalım.
    • © DHA /
      Erdoğan, Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan Soylu'yu aradı ve askerlerin bayramını kutladı
      Yeter artık, fabrikalar gelsin, hayvanlarımızın sayısı çoğalsın, tarlalarımız bereketlensin, üniversitelerimiz şenlensin. Okullarımız çocuklarımızın sesleriyle çınlasın, bunları yapalım. Bunların önemli bir bölümünü yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koşmuş olduğu iradeyle Allah'a hamdolsun, yapılamayacakların yapılabileceğini gösterdik hep birlikte. Geçen gün Ilısu Barajı'na gittim, muhteşem bir eserdir. Şırnak'tan geliyorum, tekstil fabrikaları açılıyor. Şırnak'ın merkezinde, Cizre'de. Önceki gün Ağrı'daydım öyle, Şanlıurfa'daydım öyle, Diyarbakır'daydım Organize Sanayi Bölgeleri gelişiyor. Siirt'te de öyle. Biz huzurluysak Ortadoğu huzurludur, Kafkasya huzurludur. Biz güçlüysek mağdurların ve mazlumları başı diktir.
    • © Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı
      Soylu: Türkiye bugün, gayrisafi milli hasılasına oranla dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkedir
      Nerede durduğumuzu, nerede oturduğumuzu, hangi adreste olduğumuzu biliyoruz. Adresimizde en ufak bir sapma yok. Adresimizde tarif edilemeyen bir durum söz konusu değil. Cenabıallah bizi yaratırken adresimizi de belirlemiş, tarifimizi de belirlemiş. Navigasyonla yol bulmaya çalışan bir medeniyet, bir millet değiliz. Yolumuz başından beri belli, açık ve net. Tarifimiz, adresimiz, kimliğimiz belli. İyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Dostluk, komşuluk, ahbaplık, yarenlik, akrabalık, büyük nedir, küçük nedir biliriz. Bunları bilmeyenlerin bu coğrafyaya hakimiyetini bu kahramanlarımızla beraber engelledik.
    • Şimdi büyük adımları hep birlikte atmaya devam etmenin zamanıdır. Göreceksiniz, hiçbirinizin ummadığı gelişmeler Türkiye'de yaşanacak. Göreceksiniz, Türkiye çok yakın zamanda dünyanın en önemli cazibe merkezi haline gelecek. Yeter ki huzurumuzu elimizde tutalım, yeter ki bunu hep birlikte sağlayalım, bunu hep birlikte gerçekleştirelim.
    Etiketler:
    Ortadoğu, Şehit, Siirt, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu
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