ABD'li şirketten Nero'nun öldürülmesine tepki: Berg Elektrik'le iş ilişkisi feshedildi

Berg Elektrik Genel Müdürü Alp Erkin’in geçen hafta Nero isimli bir köpeği silahıyla öldürmesine ABD’den tepki geldi. Eaton şirketi, Türkiye'de bayisi olan Berg Elektrik ile iş ilişkisini sonlandırdı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre geçen hafta İstanbul’da Berg Elektrik Genel Müdürü Alp Erkin’in Nero isimli bir köpeği silahıyla vurması ve öldürmesine en dikkat çeken tepki ABD’den geldi.

Türkiye’de infiale neden olayın ardından Eaton Corporation, Türkiye’de bayisi olan Berg Elektrik ile iş ilişkisini sonlandırma kararı aldı.

İrlanda merkezli ABD’li Eaton’ın resmi sosyal medya hesabından hem Türkçe hem de İngilizce bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Berg Elektrik Genel Müdürü Alp Erkin ile ilgili gelişen olayın farkındayız ve bu bayi ile olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz” denildi.

#BergElektrik Genel Müdürü #AlpErkin ile ilgili gelişen olayın farkındayız ve bu bayi ile olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. — Eaton (@eatoncorp) July 30, 2020

We are aware of the incident involving #AlpErkin, GM of #BergElektrik, and have decided to end our business relationship with this distributor. — Eaton (@eatoncorp) July 30, 2020

​95 bin çalışanı var

1911 yılında ABD’de kurulan Eaton Corporation’ın verdiği bu karar, yaşanan olaya ilk önemli tepki olarak dikkat çekti.

2019 cirosu 21.4 milyar dolar olan Eaton, dünyanın en önemli sanayi şirketlerinden. 95 bin çalışanı olan dev şirket, 2012 yılında Türkiye’ye yatırım kararı almıştı.

Eaton, 8 yıl önce 335 milyon dolarlık ciro yapan Polimer Kauçuk'u satın almıştı.

Enerji yönetim şirketi Eaton geçen yıl da Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini yaklaşık 214 milyon dolar bedelle bünyesine katmıştı.