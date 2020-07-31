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    AK Parti'nin dava açmaya hazırlandığı Dilipak: Benim şahsımda bu partinin kurucu iradesi yargılanıyor

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    Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 27 Temmuzda yayımlanan İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldığı 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısında kullandığı ifadelerden dolayı kendisine dava açma hazırlığında olan AK Parti'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Dilipak, Akit Tv'de yayımlanan Ülke Gündemi Bayram Özel programında hakkındaki eleştirilere ilişkin konuştu. Tartışma yaratan yazısındaki 'papatya' ve 'fahişe' kelimelerine açıklık getiren Dilipak, AK Parti'nin hakkında açmaya hazırlandığı davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Kendisi hakkında açılacak davadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi olup olmadığı hakkındaki soruya Dilipak, ''Parti Sözcüsü de açıkladı. Bilgi olmaması mümkün değil. Bilgisi var, demek ki onaylıyor. Ne yapalım. Ama benim şahsımda bu partinin kurucu iradesi yargılanıyor. Benim yargılanma sürecimde de o kitleler bunu affetmeyecekler. Burada ben kendi adıma bunları söyleyip yapmadım. Ben atanmamış ve seçilmemiş sözcü gibiyim. Bu tür olayları da ilk defa yaşamıyorum. Beni de yargılayacaklarına göre helal olsun. Bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Biyografiye yazacak bir hatıra daha çıktı. Tayyip Erdoğan şiir okuduğunda ben 70 bin imza toplamıştım. ‘Biz de bu şiiri okuyoruz’ diye. Benim bu yazımın altına da 70 bin insan imza atabilir gerekirse. Denesinler, deneyebilirler. Halep oradaysa arşın burada.'' yanıtını verdi.

    Dilipak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    -Çok iyi olur. Daha önceki ANAP döneminde de o Hasan Celal Güzel'i eleyip siyasi hayatıma mal olsa da imam hatipleri kapatacağım diyen bir zihniyet var ya onların bir papatyaları vardı. AK Parti içinde de böyle bir 'papatya' zihniyeti oluştu. Bana hoşgörü gösteremiyorlar. Bunlar biraz son zamanda deşifre oldular. Halkın öfkesi çok yükseldi benim yazım da bunu anlatıyor. O yazının hemen girişinden sonraki paragrafım; benim kadar AK Parti için çalışan bir insan bulunamaz. Ben sanık oluyorum onlarsa yargıç pozisyonunda. Dün bir açıklama yaptılar, bugün de müjdeyi verdiler. AK Partiyi yöneten böyle bir kadro var. Bunların zihniyetleri Türkiye'yi ve AK Parti'yi bir yerlere sürüklüyor."

    -AK Parti'yi ANAP'ı bitiren o papatya geleneğinin AK Parti içinde AKP'liler üzerinden ortaya çıkmasına şahit oluyoruz.

    -Burada bir eleştiri av bu AK Parti içindeki AKP'liler o yiyici takımı dediğimiz, eğer bu işi yargıya falan taşıyacaklarsa tanıklarıyla birlikte gelirim. Konuşuruz. İstiyorlarsa öyledir.

    -Bakın bu Koç'un Eczacıbaşı'nın savunduğu kadrolar kimler? Onlara arka çıkan bu holdingler kadar bizim yeşil sermaye dediğimiz o dindar iş adamları, acaba bu kötü gidişe bu LGBT oradaki kelimeyi tekrar söylüyorum fahişelere ve onların türevlerine' LGBT demek zorunda mıyım? İşte bunları o uluslararası örgütler hangileri? AB. Neyle destekliyor İstanbul Sözleşmesi ile destekliyor. Gönderme yaptığım yer orası. Anlamak istemiyorlar çünkü benim bu söylemim birilerini rahatsız ediyor.
    İstanbul sözleşmesi de tam bir skandal.

    -Bir takım trollerin hareket ettikleri, başka başka yerlerden saldırılar geldi. Sonra da bir gazeteci arkadaş uyardı, Hocam size yine saldıracaklar diye. 

    Etiketler:
    Yeni Akit gazetesi, AK Parti, İstanbul Sözleşmesi, Abdurrahman Dilipak
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