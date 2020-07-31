Prof. Dr. Naci Görür’den uyarı: Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyor

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulundu.

AFAD, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33’te 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler."

Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan’da olan 3,8’lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF İLE İLGİLİ DEĞİL. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler. — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 31, 2020

​