Prof. Dr. Naci Görür’den uyarı: Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyor

AFAD, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33’te 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu.
Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:
"Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler."
Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan’da olan 3,8’lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF İLE İLGİLİ DEĞİL. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 31, 2020
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