Niğde’de 50 acemi kasap hastanelik oldu

Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayramda yaşandı ve Niğde'de kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelik oldu.

Bayram namazının ardından kurbanlarını kesenlerden 50 kişi yaralandı. Hafif yaralanan vatandaşlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edildi.