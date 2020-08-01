Kayıt
02:09 01 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Rusya'ya, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere yeniden başlandı. İstanbul Havalimanı'ndan başkent Moskova'ya seyahat eden yolculardan Azat Saifulin, son altı aydır İsviçre ve Danimarka'da kaldığını, geçen ay memleketi Rusya'ya gitmeye karar verdiğini söyledi.

    Rusya'ya koronavirüs nedeniyle ara verilen seferlerin ilki gerçekleşti

    © AA / İzzet Taşkıran
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/01/1042570123_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_a6f892df480a2078f9db74270d048e89.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008011042570153-rusyaya-koronavirus-nedeniyle-ara-verilen-seferlerin-ilki-gerceklesti/

    Rusya'ya, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere yeniden başlandı. İstanbul Havalimanı'ndan başkent Moskova'ya icra edilen tarifeli seferlerin ilkine 50 yolcu katıldı.

    Akşam saatlerinden itibaren başkent Moskova'ya uçmak için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, güvenlik aramalarının ardından Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde sosyal mesafeye uyarak bilet işlemlerini gerçekleştirdi.

    Yolcular işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçerek, THY'nin Moskova'ya gidecek uçağına yönlendirildi.

    Uçağa binmeden önce Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri görevlileri tarafından pasaport ile vizeleri kontrol edilen yolcuların ateşleri ölçüldü.

    'Ülkeme geri dönmeyi çok istiyordum. Çok mutluyum'

    Yolculardan Azat Saifulin, son altı aydır İsviçre ve Danimarka'da kaldığını, geçen ay memleketi Rusya'ya gitmeye karar verdiğini söyledi.

    Saifulin, uçuşların iptal olması nedeniyle ülkesine dönemediğini ifade ederek, bugün İstanbul aktarmalı olarak Moskova'ya bilet bulunca çok sevindiğini belirtti.

    Dün daha önce aldığını uçuşunun iptal edildiğini aktaran Saifulin, "Bu kez THY'den yeni bir bilet aldım. Sanırım ülkeme dönebileceğim. Yolculardan istenen PCR testim de var. Her şeyim tamam. Ülkeme geri dönmeyi çok istiyordum. Çok mutluyum" diye konuştu.

    Transit olarak İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a gelen Yulia Harding ise Rusya'ya gitmek için bilet bulmakta çok zorlandığını söyledi. İki uçuşun daha önce iptal edildiğini dile getiren Harding, "Dün akşam sadece THY'den bilet bulabildim. Bu benim için çok harikaydı. Ben çok şanslıyım. THY'yi seviyorum" dedi.

    Seyahat etmek için şartlara uyan yolcular, bilet kontrollerinin ardından uçağa alındı. Uçak, saat 22.35'te yaklaşık 50 yolcusuyla Rusya'ya hareket etti.

    Rusya'dan da  Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı

    Öte yandan, Rusya'dan da Türkiye'ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tarifeli uçak seferlerine yeniden başlandı.

    Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo Havalimanı'na gelen yolcular, bugün 02:15'te yola çıkacak Türk Hava Yolları (THY) uçağında yer almak için işlemlerini yaptırdı.

    Çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturduğu yolculardan bazıları, İstanbul üzerinden Antalya’ya giderek tatil yapmayı hedeflediklerini söyledi.

    Geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

    Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.

    İlgili konular:

    Türkiye'de koronavirüsten 17 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 982
    Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı
    Etiketler:
    Danimarka, İstanbul Havalimanı, Türkiye, Moskova, Kovid-19, Koronavirüs, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İstanbul'daki Ayasofya Camii'de ilk bayram namazı binlerin katılımıyla kılındı.
    Koronavirüs gölgesinde kutlanan Kurban Bayramı görüntüleri
    Karikatür
    ABD yönetimi İran'a yönelik metal yaptırımlarını genişletti
    İnfografik
    Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranı 'Rossiya'
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet