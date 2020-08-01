Bakan Pakdemirli, İzmir ve Manisa'daki yangınların kısmen kontrol altına alındığını açıkladı

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesinde askeri tatbikatı sahası içindeki otluk alanda başlayan yangınla Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar bölgesinde çıkan yangınlar hakkında bilgi verdi.
‘Şu ana kadar 3 hektarlık ormanlık alan yangından etkilenmiştir’
Her iki yangının da kısmen kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"İzmir Seferihisar yangınımız kısmen kontrol altına alınmıştır. Manisa Turgutlu Akçapınar’daki yangın da kısmen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar 3 hektarlık ormanlık alan yangından etkilenmiştir."
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ-AW080319
Manisa’nın Turgutlu ve Ahmetli ilçe sınırında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, mahalleliler yangını çaresizlikle izlemekle yetindi.
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