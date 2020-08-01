Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Dilipak'a yapılan yanlış, AK Parti içindeki bir avuç akepeli kazançlı çıkar

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısında kullandığı ifadelerden dolayı Abdurrahman Dilipak'a dava açma hazırlığında olan AK Parti'ye tepki gösterdi.

Twitter AK Parti'nin dava açmaya hazırlandığı Dilipak: Benim şahsımda bu partinin kurucu iradesi yargılanıyor Fatih Şahin, gazetemizin kuruluşundan bu yana, hatta Cuma dergisinin kuruluşundan itibaren yazarı olan Abdurrahman Dilipak için, dava açma hazırlığı yaptıklarını söylemiş" diyen Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdilik, bunun yanlışlığını ifade edeyim.. Gelişmeler, Fatih Şahin’in açıklaması doğrultusunda seyredecek olursa, tam da Abdurrahman abinin o yazıda kastettiği şekilde, AK Parti’nin değil, AK Parti içindeki bir avuç akepelilerin kazançlı çıkacağını hatırlatayım..

Şimdilik, Fatih Şahin’e bir soru ile bitireyim: AK Parti, sabahtan akşama kadar kendisine küfreden kaç kişiye bugüne kadar dava açmıştır ki, o küfür edenlerin ‘yandaş’ olarak nitelendirdikleri Dilipak’a, hem de bir uyarısı sebebi ile, o uyarısı da çarpıtılarak dava açmaya sıra gelmiştir?"