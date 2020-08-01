Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü Türkçe eğitim verecek

Dicle Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, bölümde Kürtçe tez yazımını yasaklandığını duyurdu. Yazar Selim Temo, "Dicle Üniversitesi'nin söz konusu bölümdeki tezlerin Türkçe yazılması şeklindeki uygulaması bir süredir vardı. Bugün itibariyle tamamen Türkçe'ye dönüldü” dedi.

Dicle Üniversitesi, Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerine bundan sonra hiçbir şekilde Kürtçe tez kabul edilmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine öğrenciler Dicle Üniversitesi’nin kararına tepki gösterdi.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen akademisyen ve yazar Selim Temo ise üniversitenin kararını Twitter hesabından "Deşifre ediyorum" notuyla duyurdu. Kararı eleştiren Temo, "10 yıldır Kürtçeye yönelik bu densiz yaklaşımı deşifre ediyorum. İşte yeni densizlik: Üniversitelerdeki Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinde Kürt diliyle tez yazımı yasaklandı ve bütün derslerin dili Türkçe oldu. Yerli ve millî akademi böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

10 yıldır Kürtçeye yönelik bu densiz yaklaşımı deşifre ediyorum. İşte yeni densizlik: Üniversitelerdeki Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinde Kürt diliyle tez yazımı yasaklandı ve bütün derslerin dili Türkçe oldu. Yerli ve millî akademi böyle bir şey! pic.twitter.com/vM46BCKN92 — Selim Temo (@temoselim) July 30, 2020

Bu kararı duyurduktan sonra açıklama yapan Selim Temo, “Kürtçe derslerin dili, üniversite sistemlerinde Türkçe şeklinde gösterilmeye başlandı” dedi ve devamında şunları kaydetti:

“Bu derslerden bir kısmı Kürtçe veriliyor. Ama resmiyette Türkçe gösteriliyor. Bunun için ise YÖK şöyle bir gerekçe sunuyor: ‘Türkiye’de Türkçe dışındaki dillerde ders verme izni YÖK’ten çıkar dolayısıyla YÖK’ün böyle bir izni yoktur ve bütün tezler Türkçe olacak’. Bugün Dicle Üniversitesi master ve doktora tezlerini Türkçe yazma zorunluluğu getirdi. Tezlerin Türkçe yazımı konusunda Dicle Üniversitesi’nin böyle bir uygulaması bir süredir vardı. Üniversitenin öğrencilere karşı ileri sürdüğü gerekçe YÖK’ün kararıdır. Kürtçe verilen dersler, okul siteleri ve YÖK sisteminde Türkçe şeklinde görünüyor.”

Dicle Üniversitesi’nde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2011 yılında açılmıştı.