Erdoğan: Hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan, AK Parti teşkilat mensubu olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendini milletin üstünde gören,hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti mensubu olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatıyla bayramlaşma konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz.

- Büyük kongremizi yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz.

- Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il teşkilatıyla bayramlaşma konuşması gerçekleştiriyor. https://t.co/uWMtEpTegA — AA Canlı (@AACanli) August 1, 2020

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