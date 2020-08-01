Erdoğan: Hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan, AK Parti teşkilat mensubu olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatıyla bayramlaşma konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz.
- Büyük kongremizi yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz.
- Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il teşkilatıyla bayramlaşma konuşması gerçekleştiriyor. https://t.co/uWMtEpTegA— AA Canlı (@AACanli) August 1, 2020
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