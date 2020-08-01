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    Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

    Gözaltına alınan Hatay Baro Başkanı’na 71 baro başkanından destek

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008011042572258-gozaltina-alinan-hatay-baro-baskanina-71-baro-baskanindan-destek/

    Ailesiyle yemek yediği restoranda polisle arasında geçen kimlik kontrolü tartışmasının ardından gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'e, 71 baro başkanından destek geldi.

    Türkiye çapındaki 71 baronun başkanı, kimliğini almak isteyen polislerden dayanak istemesinin ardından gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'e destek verdi.

    Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, ortak imzayla yayımlanan bildiride “Olay sonrasında yapılan açıklamalar gösteriyor ki; olay anına ilişkin görüntüler olmasa idi, türlü gerçek dışı tutanaklar bugün polis memurları tarafından kendi aralarında imzalanarak işleme konulacak ve medyaya servis edilecekti.Nitekim yaşanan hukuk dışı olay, görüntüler ile sabit ve bu kadar aleniyken bile çeşitli yayın organlarınca gerçek saptırılarak vatandaşa servis edilmekten geri kalınmamıştır” ifadelerine yer verildi.

    'Şüphenin oluşmadığı açıktır'

    Genel uygulama dışında kimlik sorulabilmesi işlemi yapan polis memurunda o kişiye ilişkin makul bir şüphenin oluşması şart olduğunun altı çizilen açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

    "Ailece halka açık bir işletmede yemekle olan başkanımıza karşı böyle bir şüphenin oluşmadığı açıktır. Hatay Baro Başkanımızın basın toplantısında değinmiş olduğu üzere mevcut mevzuat gereğince; kolluk kuvvetlerinin yolda, kafede, lokantada sıradan bir vatandaşa durdurma işlemi yapması ve kimlik sorması için kanunun aradığı koşullar oluşmalıdır. Genel bir uygulamanın mevcudiyeti halinde ise bu işleme dayanak bir karar bulunması şarttır. Video görüntülerinde sabit olduğu üzere, başkanımız da ısrarla ve sabırla polis memurlarına bu yasal dayanağı görmek istediğini belirtmektedir. Kolluk görevlileri ise kararı göstermek yerine; kendilerini devlet memuru değil de 'devletin ta kendisi' olarak gördüklerini beyan ederek başkanımızı gözaltına almışlardır."

    ‘Biz devletiz' sözüne adeta arka çıkıldı

    © Fotoğraf : Twitter
    Gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Dönmez konuştu
    Gözaltı işlemi sonrasında serbest bırakılan Hatay Baro Başkanının, hukuksuz durdurma, kimlik sorma ve gözaltı işlemi yapan memurlar hakkında şikayette bulunduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

    "Soruşturma süreci tüm baro başkanlarımızca titizlikle takip edilecektir. Ne vahimdir ki, Hatay Emniyet Müdürü'nce başkanımıza geçmiş olsun denileceği yerde ‘Ne vardı, kimliğini gösterseydin' şeklinde serzenişte bulunulmuştur. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) açıklaması da ibretliktir. EGM, yapılan hukuksuzluk için özür dileyeceğine, sahadaki polis memurunun olay günü sarf ettiği ‘Biz devletiz' sözüne adeta arka çıkmış; Anayasa ve kanunları yok sayarak, yapılan hukuksuz işleme kılıf uydurmak amacıyla olayla ilgisi dahi olmayan bir yönetmeliği işlemin ana unsuru olarak gösterebilmiştir."

    'Sorumluları derhal görevden alın'

    Bildiride şöyle devam etti:

    - "Hiçbir biçimde kabul edilemez nitelikteki bu açıklamalar; kolluk güçlerinin hukuka aykırı davranışları sürdürmek konusundaki cüreti nereden aldıklarını göstermesi bakımından da ibretliktir. Tüm bu yaşananlar sonucunda; emniyet teşkilatı içinde Anayasamızda belirtilen ve Devletimizin temel nitelikleri arasında yer alan hukuk devleti kavramına bağlılıktan çok, polis devleti gibi bir fiili oluşuma ve bunun getirdiği ‘Ben yaptım oldu' anlayışına yöneldiğini bir kez daha müşahede etmiş olduk."

    - "Baro başkanları olarak bizler, yılmadan ve usanmadan polis devletinde değil, hukuk devletinde yaşadığımızı ve yapılan tüm hukuksuzlukların karşısında olduğumuzu bugüne kadar haykırdık ve haykırmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü ve tüm ilgilileri 'biz devletiz' diyen kişinin hukuka aykırı tavrını görmezden gelen açıklamaları nedeni ile kınadığımızı belirterek; hukukun gereklerini yerine getirmeleri ve sorumluları derhal görevden alarak, haklarında soruşturma açmaları gerektiğini bildiriyoruz."

    - "Yaşanan olay nedeni ile avukat ya da baro başkanı olduğunu söylemeye gerek duymayarak sıradan bir vatandaşın kolluk kuvvetleri karşısında yaşadığı mağduriyeti resmeden ve vatandaşın haklarını öğrenmesine vesile olan Hatay Baro Başkanımız Av. Ekrem Dönmez'e teşekkür ediyor, her koşulda yanında olduğumuzu imzalarımız ile beyan ediyoruz.”

    Etiketler:
    Gözaltı, Polis, kimlik kontrolü, Kimlik, baro başkanı, Ekrem Dönmez
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