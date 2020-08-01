Ceza ve Tepki'nin yeni şarkısında 'Fahrettin Koca' detayı: 'Bana hiç yaklaşmayın'

Rap müziğin önemli isimlerinden Ceza ve Tepki, "Yak" isimli parçasıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkısına ayrıca klip de çeken Ceza, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerine göndermede bulundu.

Rapçiler Ceza ve Tepki, 'Yak' ismini verdikleri son şarkılarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bana yaklaşma" ifadesine atıfta bulundular.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uyulması gereken sosyal mesafe kuralına da değinen iki rapçi, şarkıda "Taşlaşmayın, tokalaşmayın ve de istemeyenle hiç hoşlaşmayın. Ya da aynı sayın bakanımın da dediği gibi; bana hiç yaklaşmayın" ifadesine yer verdiler.

Ceza’nın kendisi gibi rapçi olan kardeşi Ayben de Koca’nın "El öptürmeyelim, el öpmeyelim. Büyük küçük, elimizden geleni yapalım" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak Yak şarkısının sözlerini yazdı.

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