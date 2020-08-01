İYİ Partili Çıray: Koronavirüs tablosuna gelen sansür bir alarm işareti, tehlikenin farkında mısınız?

Hkümetin salgınla mücadele sürecinde başarısız olduğunu savunan İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, “Koronavirüs rakamları sansürlendi; Tehlikenin farkında mısınız? Sağlık Bakanı'nın her gün açıkladığı sözde bilgilendirme tablolarından entübe ve yoğun bakımda yatan hasta sayıları çıkartılmıştır. Bakanlık koronavirüs tablosuna gelen sansür bir alârm işareti” diye konuştu.

Sözcü'den Zeynep Kaplan'a konuşan Çıray; şehirlerarası seyahatlerin izne bağlanması gerektiğini, yoğun vaka olan illerin izolasyonunu, özel hastanelere kamu kontrolü önerisini, il bazında pandemi kurullarının kurulmasının önemini, test kitlerinin iyileştirilmesi gerektiğini, Bilim Kurulunun yeniden organize edilmesi gerektiğini ve Cumhurbaşkanı'na çağrı yaparak ülke çapında karantina yapılmasının hayati önem taşıdığını tüm kitle iletişim araçları vasıtasıyla duyurduklarını belirtti.

'Normalleşme dedikleri bu süreç esasen sürü bağışıklığı modelidir'

Çıray, "Karamsarlık yaymak gibi bir niyetimiz yok, ama tüm bu önerilerimize rağmen taksit taksit, bilimsellikten uzak bir şekilde ve gecikerek tedbirleri uygulamaya devam eden AKP hükümeti, hiç de güvenilir olmayan hasta-vefat sayılarına bakarak kontrol altına alınmamış bir salgın sürecinde 1 Haziran itibariyle ülkemizi -güya- normalleşme sürecine sokmuştur. Esasen normalleşme süreci adını verdikleri bu süreç İngiltere'nin deneyip adeta bir felâkete neden olduğu ‘Sürü bağışıklığı' modelidir" dedi.

Bu süreç sonunda hasta sayılarının arttığını belirten Çıray, Ankara gibi sağlık kuruluşlarının en gelişmiş olan illerde bile yoğun bakım yatak sıkıntısı ortaya çıktığını vurguladı.

Çıray, sözlerini şöyle noktaladı; "Türk Toraks Derneği (TTD) yetkililerinin gözlem ve araştırmaları sonucu vardıkları bilgi, vaka sayılarındaki artışın resmi rakamların çok üzerinde olduğu yönündedir. TTD yetkililerine göre hastanelere yatışı yapılan koronavirüs hastalarının sayısındaki artış yeni hasta servislerinin açılmasına sebebiyet verecek ölçüdedir. Düğünlerin, asker uğurlamalarının, cenazelerin ve diğer toplu bulunulan ortamlar devam ediyor ve derinleşen ekonomik krizin de etkisiyle hükümet yetkilileri tarafından topluma iyimserlik aşılanıyor. Bu kafa ile salgının kontrol altına alınması imkansız olduğu kadar, Türkiye'deki salgın seyrini giderek kötüleşiyor. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere, her konuda son karar verici olan Sayın Erdoğan'ın dikkatlerini çekiyorum: Derhal gerekli önlemleri almazsanız sonbaharda sağlık sistemi çöker."