Bodrum'daki yangın 4 saatte kontrol altına alındı, 50 hektarlık alan kül oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Turgutreis mahalleisnde bulunan Bayraktepe'de saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Araç ile ulaşımın olmadığı bölgedeki yangında Bayraktepe ve çevresinden yayılan alevler yaklaşık 50 hektar otluk ve makilik alanı küle çevirdi.

Yangına 2 orman arazözü, 7 itfaiye aracı, 2 özel şirkete ait su tankeri, 20 itfaiye eri, 10 orman işçisi müdahale etti.

Yaklaşık 4 saatin sonunda söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.