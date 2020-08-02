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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağda) ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu (solda), Eyüpsultan'da gerçekleştirilen mitingde vatandaşlara hitap etti.

    Kılıçdaroğlu, İBB çalışanlarıyla bayramlaştı: Dürüst, ahlaklı bir belediye başkanınız var

    © AA / Orhan Akkanat
    Türkiye
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cep telefonundan İBB çalışanlarına seslendi.

    Cumhuriyet gazetesinin ANKA'dan aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı’da İETT, Yenikapı’da ise İSKİ çalışanlarıyla bayramlaştı. İETT’nin Edirnekapı Garajı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliğine, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı. İSKİ çalışanlarıyla bayramlaşma, Yenikapı Artıma Tesisi’nde gerçekleştirildi. Etkinliklerde; İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, çalışanlarıyla birlikte hazır bulundu.

    İETT çalışanları için gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan Altay, “Hep birlikte, milletçe, çocuklarınızla, kıymetli ailelerinizle birlikte, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu, daha gönenç içinde günler, haftalar, aylar, yıllar hepinize diliyorum. Bu bayramın, tüm insanlığa ve İslam alemine hayır getirmesini de temenni ediyorum” dedi.

    Altay’ın ardından mikrofonu alan İmamoğlu, 150 yıllık tarihi olan İETT ve İSKİ gibi kurumların saygıyı hak ettiğini vurguladı. Sadece çalışanların değil, ailelerinin de bayramlarını kutladığını vurgulayan İmamoğlu, “Onlara da ‘İyi bayramlar’ dileklerimi iletiyorum. İBB ve belediyelerin şöyle bir özelliği var: Bayramı, seyranı yok. Her zaman tetikte, alarmda ve bir çalışma sürecinin içinde. Böylesi bir görev yapıyoruz. Bu görevin, bu mesleğin, bu işin içerisinde olan her insanın bu fedakarlığı kıymetli. Bence, İstanbul halkı bunun bilincinde. Size, çok çok özel bir sevgi, saygı beslediklerini biliyorum. Bazen eksiklikler, hatalar olabilir. İşin genelinde bu vardır ve var olacaktır. Kurumlarımız, pandemi süreciyle beraber bambaşka bir sorumluluk içerisindedir. Onların bu süreçte aldığı ve alacağı tedbirlerin belki de en somut anları, sizlerin görevini yaptığı anlarda saklı. Burada hem toplumumuzun maksimum anlayışı hem de bütün çalışanlarımızın maksimum ilgisine ve titizliğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

    Konuşmanın bu noktasında İmamoğlu’nu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aradı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu cep telefonundan çalışanlarla buluşturdu. Kılıçdaroğlu, çalışanlara şu sözlerle seslendi: 

    “Bütün arkadaşlarıma, çalışanlara, alın teri dökenlere, evine akşam helal ekmek götürenlere hayatım boyunca hep saygı duydum, saygı duymaya da devam edeceğim. İstanbul’da çok temiz, dürüst, ahlaklı bir Belediye Başkanınız var ve onunla birlikte çalışıyorsunuz. Ben hem Sayın Belediye Başkanımızı hem birlikte çalışan değerli arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum. Hepsine en içten selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum.”

    Kılıçdaroğlu’nun mesajının ardından konuşmasına devam eden İmamoğlu, “Kurban Bayramı’ndayız. Bütün ibadetlerimizin kabul olmasını diliyorum. Ben, bir memleket gezisi yaptım. 30 küsur yıl sonra ilk defa bir Kurban Bayramı’nı köyümde geçirdim; çok değerliydi. Yurdumuzun güzel köşesinden, Trabzon’dan da selam getirdim. Her birinizin Türkiye’nin farklı yerlerinde de yuvaları, insanları vardır. Onlara da selam iletiyorum. Barış önemli, huzur önemli, dayanışma önemli, birbirini sevmek önemli, saygı duymak önemli; bunu çok önemsiyorum. Sizler, toplumun ön yüzü gibisiniz. Sahada çalışıyorsunuz. Güler yüzü, yüzünüzden eksik etmeyin lütfen. Yüzünüz hep gülsün. Sizi gören moral bulsun. Sizin bu tavrınız ve davranışınız, 80 bini aşan çalışanlarımızla aynı ve tavır davranışı İstanbul’a yaydığımız zaman, inanın İstanbul’un morali yüksek olur. Bunlar, çok önemli duygular. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı, hukukunuzu koruyarak, emeğinizin karşılığını almanızı sağlayarak, umut ediyorum ki; eksiksiz, en az hatayla bir süreç yöneterek, İstanbul’a tarihi bir görev dönemini hep beraber başaracağız. Her yerde söylediğim bir şey var: Kendinizi, kurumunuza ait hissedin. Kurumunuza hizmet edin. Kurumunuzun prensiplerini taşıyın. Burası, kurum aidiyetinin en yüksek olduğu bir mecraya dönüşmeli. Kişiler, gelip geçicidir. Başka duygular, gelip geçicidir ama kurumlar esastır. 16 milyon insana katkı sunduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

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