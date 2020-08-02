Çinli firmalardan 'Türkiye'de hayali şirketle dolandırıldık' iddiası

Çinli 3 firma, Türkiye'de peşi sıra kurulan tabela firmalarınca dolandırıldıklarını iddia etti. Savcılık soruşturma dosyasına göre Çinlilerin zararı 10 milyon dolar. Türkiye'den bir firmaya 100 konteynerlik kumaş gönderdiklerini ancak parasını alamadıklarını iddia eden Çinliler, haciz için karar alsa da gittikleri adreslerde kimseyi bulamadı.

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye ile dış ticareti 22 milyar doları bulan Çinde bazı firmalar şu sıralar diken üstünde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası, alacak davası ve haciz kararlarına göre, taraflar arasında bir yıl önce baş gösteren kriz şöyle gelişti:

Çinli firmalarla 10 yılı aşkın bir süredir ticaret yapan eski eşi de Çinli olan Adem Oral, 6 yıl önce de Çinli Piyi Textile ve Huifeng Warp Knitting firmaları ile iş yapmaya başladı. Taraflar arasındaki ticari ilişki sıkıntısız devam etti. Alınan kumaşların ödemesi düzenli yapıldı. Oral’ın anılan firmalarla görüşmelerine Çinli Huiting Wang isimli biri de eşlik etti. Karşılıklı oluşan güvenle birlikte açık hesap çalışılmaya başlandı.

Kararlaştırılan tarihler geçti, ödeme yapılmadı

Kriz de bu süreçten sonra ortaya çıktı. Oral, sahibi olduğu United İç ve Dış Tic. AŞ. adına yüklü alımlar yaptı. Yapılan görüşmelerde ödemenin belli bir süre sonra yapılması kararlaştırıldı. Oral, kendi şirketi dışında üç şirket adına daha alım yaptı.

Oral, Mersin, Tokat ve Kırıklareli’nde kurulu bulunan şirketler adına yapılan kumaş alım sözleşmelerini de ‘yetkili’ olarak imzaladı. Çinli firmaların yola çıkardığı yüzlerce TIR’dan oluşan kumaşlar Türkiye’ye ulaştı. Ancak kararlaştırılan tarihler geçse de ödeme yapılmadı. Çin firmaları, sözleşmelerde imzası olan Oral ile yürüttükleri görüşmelerden sonuç alamayınca bir yandan alacak davası açarken, bir yandan savcılığa başvurdu.

Ekipler, gittikleri adreste elleri boş döndü

Savcılık, tonlarca kumaşın alıcısı görünen Mersin, Tokat ve Kırklareli'deki firmaların sahipleri için bilgi istedi. Polisler yaptıkları araştırmada anılan adreslere gitti. Ekipler, gittikleri adreste elleri boş döndü.

Kırklareli Vize'deki Kayıtbay Tekstil’in sahibi H. Ç.’nin oğlu, babasının bekçi olduğunu, herhangi bir şirket ile de ilgisi olmadığını söyledi. 3 ildeki firmalar adına mal alımının yapıldığı tarihte henüz kurulmadıkları, yalnızca yaptırılan birer kaşe ile işlemlerin yapıldığı anlaşıldı.

Çin firmalarının avukatı Umut Metin, müvekkillerinin sistematik bir biçimde zarara uğratıldığı görüşünde. Metin "Edindiğimiz bilgilere göre bu sorunu yaşayan Çin firması sayısı 10’a yakın. Bu durum, birçok Çin firmasını tedirgin etmiş durumda” dedi.