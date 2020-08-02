Gözaltına alınan Dönmez: Görüntülere rağmen polisler kendilerini tehdit ettiğimi söyleyip tutanak tuttular

Ailesiyle yemek yediği restoranda kimlik kontrolü yapan polise, işlemin yasal dayanağını sorduğu için gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, görüntülere polislerin yanlı tutanak tutmaya çalıştığını belirterek, "O görüntüler olmasaydı her şey çok daha kötü olacaktı" dedi.