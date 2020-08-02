Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotları Ege Denizi'nde eğitim yaptı

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotlarının Kuzey Ege Denizi'nde eğitim icra ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS ALVARO DE BAZAN ve TCG YILDIRIM fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları arasında 30 Temmuz'da Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi" ifadelerine yer verildi.