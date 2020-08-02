AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Kaya’dan İstanbul Sözleşmesi yorumu

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin, "Ayasofya’nın zincirlerinin kırıldığı, tüm dünyanın Türkiye’yi konuştuğu tarihi bir atmosferde, yıllardır yürürlükte olan bir sözleşmenin gündeme oturtulmasını manidar buluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadına karşı şiddeti önlemeyi hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme talimatı verdiği iddia edilmişti. Sözleşmenin 'aile yapısını bozduğu' ve 'eşcinselliği özendirdiği' ileri sürülürken son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın başkan yardımcılığını yaptığı KADEM İstanbul Sözleşmesi'ne gelen eleştirilere 16 maddelik açıklamayla yanıt vermişti.

KADEM'in ardından bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'dan geldi. Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ayasofya’nın zincirlerinin kırıldığı, tüm dünyanın Türkiye’yi konuştuğu tarihi bir atmosferde, yıllardır yürürlükte olan bir sözleşmenin gündeme oturtulmasını manidar buluyorum" ifadelerini kullanan Kaya şunları kaydetti:

"AK Parti olarak bizi biz yapan kadim değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktararak ülkemizi büyütmek için 18 yıldır tüm samimiyetimizle çalışıyoruz. İnsanı eşrefi mahlukat olarak gören bizler şiddetin her türlüsüne kimden geldiğine bakmaksızın karşıyız. Kadına yönelik şiddeti de bu bağlamda insanlığa ihanet olarak görüyoruz.

Şiddetle mücadeleye yönelik bugüne dek toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız hukuki düzenlemeleri bundan sonra da gerektiği takdirde güncelleyerek yapmaya devam edeceğiz. Bunun yanında şiddetle mücadelede en önemli unsur şiddetin ortaya çıkmadan önlenmesidir. Güçlü Türkiye inşasında kız çocuklarının eğitiminden, kadının toplumdaki yerine, ailenin güçlendirilmesi ve desteklenmesi her zaman öncelikli konularımız olmaya devam edecektir."

AK Parti olarak bizi biz yapan kadim değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktararak ülkemizi büyütmek için 18 yıldır tüm samimiyetimizle çalışıyoruz. — Dr.Betül Sayan Kaya 🇹🇷 (@drbetulsayan) August 2, 2020

​