Dilipak'tan koronavirüs dilekçesi: Çocuğuma sosyal mesafe uygulanmasını istemiyorum

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medyada tavsiye niteliğinde dikkat çeken bir dilekçe örneği paylaştı. Dilipak'ın paylaştığı dilekçe formunda velilerin okullarda, çocuklarına uygulanacak aşı, maske takma zorunluğu ve sosyal mesafe zorunluluğu gibi uygulamalardan mahrum bırakılması istendi.

Dilipak'ın velilerin imzalayıp okullara vermesi için paylaştığı dilekçe örneğinde, "Okulda veya sınıfta herhangi bir sebeple ve herhangi bir surette çocuğuma aşı, sosyal mesafe, maske takma gibi zorunlulukların uygulanmasını istemiyorum ve buna rızam yoktur" ifadeleri yer aldı.

​Formda şu ifadelere yer verildi:

"Okulda veya sınıfta herhangi bir sebeple ve herhangi bir surette çocuğuma aşı, sosyal mesafe, maske takma gibi zorunlulukların uygulanmasını istemiyorum ve buna rızam yoktur. Rızam olmadığı halde böyle bir uygulamaya geçilmesi halinde ise gerek cezai, gerek hukuki yollara başvuracağımı bildirmek isterim."