Maçka Parkı'ndaki kıyafet tartışmasında karar: Kadının ifadeleri 'haksız fiile tepki' sayıldı

İstanbul’da Çağla Makbule Köse ve arkadaşları 29 Temmuz 2017’de Maçka Parkı’na gitti. Köse’nin tuvalete gittiği esnada bir güvenlik görevlisinin kıyafetinin açık olduğu gerekçesi ile müdahale etmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay savcılığa taşındı. Savaş İlter’in ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, Çağla Makbule Köse’nin ise ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan bir yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.

'Hayatımla oynadı'

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan yargılamada Çağla Makbule Köse, “Bana verdiği zarar sadece hakaret değildir. Kendisi hayatımla oynamıştır. Arkadaşıma dönerek ‘Manyağa bak’ dedim. Bunu da sövme amacıyla yapmadım” dedi.

Savaş İlter ise “Çocuklu bir kadın gelerek, ‘Rahatsız oluyoruz’ dedi. Gösterilen yere gittim. ‘Lütfen üzerinize dikkat eder misiniz. Rahatsız olanlar var’ dedim. Bunun üzerine ‘Sana ne?’ diye bağırmaya başladı” diye konuştu.

Mahkeme, müşteki sanık Savaş İlter’i ‘hakaret’ suçundan 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. İlter’e hakaret ettiği gerekçesi ile aynı davada müşteki sanık olan Çağla Makbule Köse hakkında ise ‘ceza vermekten vazgeçilmesine’ karar verdi.

Karara ilişkin gerekçesini açıklayan mahkeme, Köse’nin sarf ettiği sözler, İlter’in kendisine karşı işlemiş olduğu haksız fiile (hakarete) tepki olarak işlediğini vurguladı. Gerekçeli kararda İlter’in “Böyle giyiniyorsunuz sonra tecavüze uğrayınca güvenlik bizi korumadı” diyorsunuz sözleri sarf ederek alenen hakaret suçunu işlediği belirtildi.

Temel cezanın suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak cezasında artırım yapıldığı ifade edildi. İlter’in duruşmadaki tutum ve davranışları, verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak takdir indirimi yapıldığı kaydedildi. Sabıkasız oluşu zararı bulunmayışı göz önüne alınarak ileride suç işlemekten çekineceği yolunda mahkemeye kanaat geldiğinden hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı belirtildi.