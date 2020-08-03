20 yaşındaki eşini öldüren katil: 'Seni sevmiyorum' deyince sinirlendim, eve dönseydi bunların hiçbiri olmayacaktı

Ankara Keçiören'de 20 yaşındaki eşini öldüren katil Soner Yankıoğlu, kendisini " ‘Seni sevmiyorum’ deyince sinirlendim, kendimi kaybettim. Eve dönseydi bunların hiçbiri olmayacaktı" ifadeleriyle savundu.

Ankara Keçiören’de geçtiğimiz perşembe günü Emine Yankıoğlu kadın, eşi Soner Yankıoğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Yankıoğlu ile 17 yaşındayken evlenen kadın, bir yıl sonra çocuk doğurdu ve evlilikleri boyunca eşinden şiddet gördü.

Yankıoğlu'nun saldırıları sonucunda 8 ay önce ailesinin yanına dönüp boşanma davası açan kadın, çocuğunun gözü önünde öldürüldü.

Kapıyı kırıp öldürdü

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, “Eve dönmesen seni öldüreceğim” diye mesaj atan Soner Yanıkoğlu, olumsuz cevap alınca pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı eve gitti. Giriş kapının kilidini kırarak içeriye giren Yanıkoğlu, 1.5 yaşındaki oğlunun gözü önünde genç kadını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

'Eve dönmesini istedim, kabul etmedi'

Katil Soner Yanıkoğlu, olaydan sonra suç aleti pompalı tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu. Tutuklanan Yanıkoğlu'nun, ifadesinde “Barışmak için eve dönmesini istedim. Kabul etmedi, hakaret etti. Artık beni istemediğini, birlikte olamayacağını, boşanacağını söyledi. ‘Seni sevmiyorum’ deyince sinirlendim, kendimi kaybettim. Çok pişmanım, eve dönseydi bunların hiçbiri olmayacaktı” dediği öğrenildi.

Öte yandan, Yanıkoğlu’nun sosyal medya hesabında, “Herkesin çevresi gölgesi kadardır, yıkmasını bilene... Değeri ise kurşun kadardır sıkmasını bilene...” paylaşımı yaptığı görüldü.