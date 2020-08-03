Öğretmenleri taşıyan araç uçuruma devrildi: 6 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir araç uçuruma devrildi.

Yüksekova Kaymakamı Doğramacı kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre kazada, aralarında milli eğitim personellerinin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.