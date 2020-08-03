Elazığ'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin raporu yayımlandı: 'İnşaat mühendisleri referans almalı'

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybederken, 15 bine yakın bina ise ağır ve orta derece hasar aldı. Deprem sonrasında Fırat Üniversitesi Fırat Yapısal Hasarları Araştırma Grubu'ndan 10 öğretim üyesi ve araştırma görevlisi ile birlikte Elazığ'ın deprem raporu detaylı bir şekilde hazırlanarak yayımlandı.

178 sayfalık raporda ağır ve orta hasar alan tüm binaların bilgisinin yanında, mühendislik anlamında her mahalleden 100 bina da özel olarak incelendi. Ayrıca 6.8'lik depremin öncesinde hasarlı olan binalar ile mahallelerin eski yapı stoku hakkında bilgi olması amacıyla eski fotoğraflar da yer aldı. Raporun yayımlanmasıyla, inşaat mühendisleri ve mimarlar için kaynak olması ve olacak depremlerde yapıların ayakta kalması hedefleniyor.

‘Deprem kısa sürmesine rağmen ciddi hasar verdi, bazı mahalleler tamamen kayboldu’

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Fırat Yapısal Hasarları Araştırma Grubu Koordinatörü Doçent Doktor Kürşat Esat Alyamaç, depremin Elazığ'da olması nedeniyle deprem raporu hazırlanmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, şunları söyledi:

‘İnşaat mühendisleri, mimarlar rapora göre tasarımlarını yapmalı’

"Bizden önce inceleme raporu hazırlayan çeşitli kuruluşlar ve üniversiteler oldu fakat biz Fırat Üniversitesi olarak daha detaylı bir rapor hazırlamak istedik. Çünkü sadece teknik açıdan değil memleketimizin bir arşivi olması açısından da önemliydi. Çünkü bazı mahallelerimiz tamamen kayboldu. Aslında onlar birçoğumuzun gençliğimizin geçtiği sokaklardı fakat artık yoklar. Oralara baktığımızda tamamen bir enkaz görüyoruz. O yüzden o mahallelerin eski fotoğraflarını da koyarak hem eski yapı stoku hakkında bilgi olması hem de teknik anlamda Elazığ'da büyüklüğü 6.8 olan ama süresi 21 saniye gibi çok uzun olmayan bir depremle karşı karşıyaydık. Fakat ciddi bir hasar verdi. Belki kamuoyunda can kaybının az olmasıyla çok anlaşılamadı. 41 sayısıyla çok şükür sınırlı kaldı fakat bizim binlerce binamız ağır hasar gördü. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir tecrübe oldu. Bunu bizim teknik olarak aktarmamız gereken bir yükümlülük olarak biliyoruz. Biz de arkadaşlarımızla beraber gerekli olan binalardaki inceleme çalışmalarını yaparak rapor haline getirdik. Burada Elazığ'ın tarihinden, geçmişte yaşadığı depremlerden bahsettik ve bu depremlerde bazı önemli hasarların olduğu ve dikkatlerden kaçtığı, aslında resmi olarak dikkate alınması gerektiği ortaya çıktı."

Doç. Dr. Kürşat Esat Alyamaç, raporda yüzlerce binanın incelendiğini ve detaylı olarak yaklaşık 60 binanın incelendiğini ifade ederek, "Bunları inşaat mühendislerinin, mimarlarımızın ileride tasarımlarında kullanmalarını istiyoruz ve bir daha bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Bu rapor teknik anlamda ve Elazığ'ın arşivi anlamında önemli bir çalışma. Raporumuza kaç binanın orta ve ağır hasarlı olduğunun tespiti girdi. Bir de bizim özel olarak mühendislik anlamında incelediğimiz 100'ü aşkın binamızın ayrıntılı bir şekilde teknik açıdan yoksunluğu, eksikliği ve neler yapılması gerektiğini de rapora ekledik. Dolayısıyla bu mühendislerimiz için çok ciddi bir kaynak oldu" diye konuştu.