Sahilde görevli uyarınca mangalı refüjde yaktılar

Mangal yakmanın yasak olduğu Zeytinburnu sahilinde etlerini pişiremeyen bir grup kişi, trafiğin akıcı olduğu bölgede bulunan refüjde mangal yaktı.

İstanbul, Zeytinburnu sahilinde görevliler tarafından uyarılan vatandaşlar, mangalı sahil yolundaki refüjde yaptı.

Kurban Bayramı'nda havaların güzel olmasıyla birlikte mangalı alan vatandaşlar kendilerini sahil ve piknik alanlarına attı.

Mangal yakmanın yasak olduğu yerlerde vatandaşlar ile görevliler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Buna bir örnek Zeytinburnu sahilinde yaşandı. Sahile ailesiyle birlikte gelen bazı vatandaşlar mangal yakmaya çalıştığı sırada görevliler tarafından uyarıldı. Görevlilerin uyarısı üzerine sahilde bulunan birkaç kişi, sahil yolundaki refüje geçerek mangalı burada yakmaya çalıştı.

Trafiğin akıcı olduğu bölgede, refüjde mangal yakmaya çalışan vatandaşlar etlerini yedikten sonra bölgeden uzaklaştı.