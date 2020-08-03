Yeni Şafak yazarından Erdoğan'a çağrı: Eğer İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıp çöpe atmazsa, iktidar sonunu hazırlamış olur

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 'tehdit' olarak gördüğü İstanbul Sözleşmesi'ni çöpe atması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Kaplan, "Eğer İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıp çöpe atmazsa, sonunu hazırlamış olur iktidar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan isimlerden Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'İstanbul Sözleşmesi'ni çöpe atma' çağrısında bulundu.

İnsanları cinsiyetsizleştirmenin 'toplumsal cinsiyet mühendisliği' projesi olarak adlandıran Kaplan, bunun 'Yaratıcı’ya “Ben senin verdiğin cinsiyeti kabul etmiyorum, reddediyorum' demek olduğunu iddia etti.

'Durduğu yer Müslümanca değil'

Sözleşmeyi savunan Kadem'e tepki gösteren yazar, "Ama durduğu yer Müslümanca bir yer değil. Belki farkında olmadan bizim değerlerimizin altını oyan bir yer. Ailenin ve toplumun geleceği açısından da, AK Parti’nin geleceği açısından da çok sorunlu hatta tehlikeli bir yer" ifadelerini kullandı.

Sözleşme için "Sorunu cinsiyet sorunu, erkek-egemen cinsiyet sorunu olarak görüyorlar. Çözümü de, cinsiyetleri yok etmekte buluyorlar! İfrattan tefrite yuvarlanıyorlar" diyen Kaplan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

'Erdoğan çöpe atmalı'

"Şunu bilelim: Bu toplumu, son iki asır o büyük yok oluş mevsiminde aile ayakta tuttu. Aileyi de güçlü, sarsılmaz akîde. Akîde çökerse, aile çöker. Aile çökerse toplum ayakta duramaz. Toplum çökerse ülke silinir gider tarihten -Allah muhafaza!

Bir yanlışlık var, bir yerde büyük bir yanlışlık yapılıyor: Aile çöküyor! Uygulanan politikalar çok yanlış bu konuda. Müslüman, muhafazakâr bir partinin iktidarında ailenin çökmesi olacak iş değil, bunun vebali var!

Bu ülke kadına cinayeti önleyecek yasa yapmaktan âciz mi, yapmayın Allah aşkına!

Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’ni çöpe atmalı, bizim insanı yücelten asil medeniyet değerlerimize dayalı, dünyaya da model olabilecek kadına cinayeti, şiddeti önleyecek örnek bir yasa yapılması talimatı vermeli!

Eğer İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıp çöpe atmazsa, sonunu hazırlamış olur iktidar!

Benden hatırlatması."