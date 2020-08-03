Adıyaman'da 26 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Alitaşı, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Hocaömer, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yunus Emre ve Yeni mahallerinde 26 evde karantina uygulanmasına karar verildi.