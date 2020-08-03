Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir beach club'da Ukraynalı model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kyryliuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Çeşme'de bir kulübün güvenlik görevlileri tarafından arkadaşlarıyla birlikte darp edildiklerini söylemişti.

Olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.