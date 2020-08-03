2. Abdülhamid’in torunu: Vahdettin'in mezarı getirilmeli

Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın Başdanışmanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede “Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi Türkiye’nin milli egemenliğini tekrar eline aldığını ve vesayetten kurtulduğunu bütün dünyaya ilan etmesidir” ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, " Biz senelerce devlete hizmet etmiş bu padişahlarımızın türbesine de bilet alarak girmek zorunda bırakılmıştık. Ayasofya’ya bilet alarak değil abdest alarak girmek istediğimizi yıllardır her platformda dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu ayrıca, son Osmanlı Sultanı Vahdettin’in mezarının Şam’da olduğunu hatırlatarak; “Vahdettin Han Şam’da yatıyor. Biz onun ülkemize getirilmesini istiyoruz. Çünkü bir padişah başka bir ülkede yatmamalı. Bunun önlemini almalıyız. O yüzden en kısa zamanda Vahdettin Han’ın mezarının getirilmesi gerekir” dedi.