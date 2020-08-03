YÖK'ten tercih yapacak adaylar için sanal fuar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 4-7 Ağustos tarihlerinde bir sanal fuar düzenlenecek.

"Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" adıyla düzenlenen fuarla YÖK, öğrencilere, Kovid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor.

200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek sanal fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecekler. Okullar ayrıca öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek ve öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirebilecek.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatılmasının hedeflendiği fuara https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

'Süreci kolaylaştırmak için düzenleyeceğiz'

Fuarla ilgili açıklama yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç da, "Sevgili öğrenciler, öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bugünlerde program ve üniversite tercihi bağlamında geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz" diyerek şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz. YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek sanal fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz.

Bu fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. "