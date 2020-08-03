Türkiye'de koronavirüsten 19 can kaybı, 995 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 5 bin 747'ye ulaştı.

24 saatte 41 bin 301 test yapıldı ve 995 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 233 bin 851 oldu.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 1003 artarak 217 bin 497'ye yükseldi.