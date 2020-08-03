Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın uyuşturucu ticareti yapmış, suikast planı hazırlamış

Yüksek kâr vaadiyle on binlerce kişiyi yaklaşık 1 milyar lira dolandırıp yurtdışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın, Metamfetamin’ üretmek için şirketin 200 milyon liralık sermayesiyle Çin’den ‘Actifet’ ve ‘Cirius’ isimli kimyasal maddelerden getirttiği ortaya çıktı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Çiftlik Bank vurgununda kuruluşun bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un etkin pişmanlıktan faydalanarak anlattıkları şaşırtıcı gerçekleri ortaya çıkardı.

Yurdakul, etkin pişmanlığında Tosuncuk'un paralarla uyuşturucu ticareti yaptığını, husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığını anlattı.

'Amaçları 'Metamfetamin' üretmekti'

İşte o ifade:

"Mehmet Aydın biz yurtdışında iken uyuşturucu kullandığı zamanlarda her şeyi sürekli konuşup anlatıyordu.

Bursa'da ihtilaf yaşadığı Bekir K. isimli şahsa suikast girişiminde bulunmak istedi. Bunun için sağ kolu Suat Emir aracılığıyla paralar gönderdi ancak herhangi bir olay meydana gelmedi.

Yine Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip G. isimli biri daha vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu. Mehmet de uyuşturucu kullanırdı. Çok para kazanacağım düşüncesiyle Necip'e 200 milyondan fazla sermaye verdi. Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirdiler. Amaçları 'Metamfetamin' üretmekti. İmalat başladıktan bir süre sonra imalathane polis tarafından basıldı Necibin kayınpederi yakalandı, Necip de yurtdışına kaçtı."

Kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Aydın halen yakalanamadı. Arjantin'e kaçtıktan sonra Türkiye'ye dönen Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ile birlikte tüm sanıklar 4 Temmuz 2019 günü görülen duruşmada tahliye edilmişti.