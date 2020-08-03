Ayasofya’da bir grup Taliban bayrağı açtı

Ayasofya’nın 24 Temmuz’da yeniden ibadete açılması üzerine yaşanan tartışmalar sürerken, kimliği belirlenemeyen bir grubun Ayasofya içerisinde Taliban bayrağı açarak tekbir getirdikleri görüldü.

Görüntülerde, grubun Taliban örgütü tarafından kullanılan ‘Tevhid bayrağı’ tuttuğu, bayrağın alt kısmında ise ‘Afganistan İslam Emirliği’ yazılı olduğu görülüyor.

‘Tevhid bayrağı’ üzerinde, Müslümanlık inancında “Allah’tan başka Tanrı yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir” anlamına gelen “La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah” sözleri yazılı olsa da, sözlerin beyaz zemin üzerine siyah yazıyla yazılı versiyonunun Taliban tarafından örgüt bayrağı olarak kullanıldığı biliniyor.