'Bize 150 yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı' diyen Kalın: Ne kast ettiğimi açacağım

"Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı" açıklaması tepki çeken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazeteci Cüneyt Özdemir'in "İbrahim Bey, elinizden tutan mı var" şeklindeki sözlerine sosyal medya üzerinden "Ne kast ettiğimi açacağım" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 30 Temmuz 2020'de Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır" ifadesini kullanmıştı.

Paylaşım kamuoyunda tepki çekerken, Kalın'dan yeni bir açıklama geldi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Kalın'ın hesabını etiketleyerek "İyi söylüyor, doğru söylüyor" ifadeleriyle yer verdiği videosunda Kalın'ın açıklamasıyla ilgili eleştirileri hatırlatıp konuşmasında şunları söyledi:

"İbrahim Bey, hadi elinizi tutan mı var? Hadi abi anlatın. Hadi bizim de artık bir uzay programımız olsun. Çocuklarımıza uzay programımızın hikayesini anlatalım. Eğitim sistemini değiştirelim kökünden. Hadi bizim çocuklarımızın hikayesini anlatalım. Uçan arabalar yapalım. Ekonomiyi şöyle bir uçuralım ya. Hadi. Kimse elinden tutmuyor ki."

Özdemir'in bu paylaşımı yapmasından kısa bir süre sonra Kalın'dan yine sosyal medya hesabı üzerinden cevap geldi. Kalın, Özdemir'e yanıt olarak şöyle dedi:

"Kendi büyük hikayemizi hep birlikte yazıyoruz ve yazmaya devam edeceğiz Cüneyt bey. Ne kast ettigimi açacağım..."