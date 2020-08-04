Kılıçdaroğlu bu hafta yeni kurmaylarını seçecek

CHP’de geçtiğimiz hafta yapılan ve 60 kişilik Parti Meclisi’nin belirlendiği kurultayın ardından sıra, parti yönetimi için seçime geldi.

CHP'nin kurultaydan sonraki ilk Parti Meclisi toplantısı 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Bu toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A takımını açıklayacak ve yeni genel sekreter ile genel başkan yardımcıları belli olacak.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, son kurultayda liste dışı kalan 4 genel başkan yardımcısı, Tuncay Özkan, Aykut Erdoğdu, Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya'nın yerine yeni isimler belirlenecek.

Diğer genel başkan yardımcıları arasında da değişiklikler yapılması ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üye sayısının azaltılması bekleniyor.

Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun MYK'sını yarı yarıya değiştireceği, Hakkı Süha Okay ve Gaye Usluer gibi muhalif isimlere de yer açabileceği konuşuluyor.

Erdoğan Toprak, Selin Sayek Böke, Gamze Taşcıer ve Ali Öztunç'un yeni MYK'da yer bulabileceği de iddialar arasında. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimleri belirlerken bölgesel dengelere de dikkat edeceği belirtildi.