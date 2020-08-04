35 yaşındaki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
- Genç Meslektaşımızın acı kaybı nedeniyle Ailesine ve Sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz.
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 3, 2020
Genç Meslektaşımızın acı kaybı nedeniyle Ailesine ve Sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/NEBEwkQJNx
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