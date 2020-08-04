Gülistan Doku'nun görüntülerini inceleyen bilirkişi raporu dosyada: 'İntihar tezi çökmüş oldu'

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'da görevli bilirkişi tarafından hazırlanan rapor dosyaya ulaştı. Yeni görüntülerin de incelendiği raporla ilgili Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, "Bu raporla kesin bir dille intihar tezini çökertti" dedi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan görüntü kayıtlarının bağımsız bir bilirkişi tarafından incelenmesi için talepte bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüntülerin incelenmesi için İstanbul Adalet Komisyonu'na kayıtlı Ulusal Kriminal Büro bünyesinden görevlendirdiği bilirkişi raporu soruşturma dosyasına gönderildi. Raporda Gülistan'ın atladığı iddia edilen Dinar Köprüsü altındaki suda söz konusu saatte yüksekten düşmeye bağlı bir hareketlilik olmadığının tespit edildiği bildirildi.

En son erkek arkadaşıyla görüştüğü yeni görüntülerle doğrulandı

Raporla birlikte soruşturma dosyasında bulunan Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yeni görüntüde Gülistan'ın en son Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abrakov ile kafeteryada buluştuğu görülüyor. Bilirkişi bu görüntüde yaptığı incelemeyle de genç kızın erkek arkadaşıyla kafeteryada 4 dakika, kafeterya dışında ise 8 dakika görüştüğünü saptadı. Bu da Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşıyla görüşmediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

© DHA / Ulusal Kriminal Büro'nun Gülistan Doku'nun intihar ettiği iddialarına ilişkin tamamladığı bilimsel rapor, Tunceli Başsavcılığı'nda sürdürülen soruşturma dosyasına eklendi

'Gülistan Doku köprüden atlamadı'

Kaybolmasıyla ilgili bugüne kadar 220 kişinin ifadesine başvurulan Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, bilirkişi raporuyla Gülistan'ın intihar ettiği yönündeki tezin çöktüğünü öne sürdü.

Avukat Çimen, şunları söyledi:

"Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasına İstanbul Adalet Komisyonu'na kayıtlı Ulusal Kriminal Büro resmi bilirkişi olarak atanmıştı. Bilirkişinin tamamladığı rapor dosyamıza girdi. Rapor iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama kafeteryanın önünde geçen bölüm. O bölümde Gülistan'ın alıkonulduğu hususu ortaya çıkmıştı. İkinci bölümde ise polisin tuttuğu bir rapor vardı. Bu raporda '5 Ocak 2020 günü Gülistan Doku saat 12.25 sıralarında kendini köprüden attı' denilmişti. Bu rapordan sonra da tüm döngü köprünün altında Gülistan'ı arama şeklinde oldu, karada herhangi bir işlem yapılmadı. Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde şu ifade yer alıyor: 'Köprü ayağındaki efekt, bir piksel artığı olup kesinlikle yukarıdan suya düşen bir insan veya eşyanın suda yükselttiği su sütunu değildir.' Bu, şu anlamı ifade ediyor; 'Gülistan Doku köprüden atlamadı.' Bu raporla intihar tezi çökmüş oldu. Üstten düşen bir nesnenin V şeklinde suda dalgalanma sağlayacağını, V şeklinde olmadığının görüldüğü belirtildi. Sonuç olarak kesin bir dille Gülistan Doku'nun intihar etmediği, bu intihar tezinin çöktüğü ortaya çıktı. Artık köprünün altındaki arama yani baraj gölündeki aramanın sonlandırılması, Gülistan Doku'nun öldürüldüğü şeklinde bir suç işlendiğine yönelik karada da çalışmaların yapılması gerekiyor."

'Baş şüpheli Zaynal Abrakov'

Avukat Çimen, "Karadeniz bölgesinde küçük bir kız kaybolmuştu. Orada savcılık köyde herkesten DNA örneği aldı. Kayıp soruşturmalarında biraz daha ilgi bekliyoruz. Gülistan hala kayıp. Ne olduğunu bilemiyoruz. Belki yaşıyordur, belki bir yerde alıkonulmuş durumdadır. Bu soruşturmada tüm kriterler baş şüpheli Zaynal Abrakov'u işaret ediyor" diye konuştu.

'2 kadın var, onlardan hiç bahsedilmedi'

Çimen, Gülistan Doku'nun ortaya çıkan yeni görüntüleriyle ilgili ise, "Daha önce Gülistan'ın kafeteryaya hiç girmediği söyleniyordu. Görüntülerde 4 dakika boyunca kafeteryada kalıyor. Daha sonra çıkıyor ve şüpheli Zaynal Abrakov onu durduruyor. 8 dakika boyunca çok yoğun bir stresin olduğu, bağırdığı, Gülistan'a neredeyse fiziksel olarak baskı uyguladığı görülüyor. Emniyetin tuttuğu tutanaklarda, görüntülerde gördüğümüz iki kadın var, gelip baş şüpheliyle görüşüyorlar, hiçbir zaman onlardan da bahsedilmedi. Bunların kim olduğu halen ortaya çıkmış değil" dedi.