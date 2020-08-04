Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesinde olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) August 4, 2020

Civar illerden de hissedildi

Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Bu arada, deprem, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

Soylu: Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" açıklamasını yaptı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.



Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 4, 2020

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Vali Baruş: Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" dedi.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Malatya Valisi Baruş, şunları söyledi:

"12.37'de deprem meydana geldi. Pütürge merkezli bir deprem. Hemen harekete geçip araştırmalara başladık. Tüm mahalle muhtarlarına ulaşıldı. Şuana kadar gerek can kaybı, yaralanma konusunda olumsuzluk yok. Hasar tespiti çalışmalarımızı başlatacağız. Sadece Pütürge değil çevre ilçelerde de araştırmalarımız sürüyor. Kırsal kesimde konutlar eski durumda. Taş ve kerpiç şeklinde. Daha önce de depremler yaşadı oralar. Deprem konuları da en kısa zamanda inşaa edilecek inşallah. Şuanda da bu depremden dolayı bir olumsuzluğumuz yok. Detaylı araştırmalarımız devam ediyor."

Belediye Başkanı Sülük: 10-12 saniye kadar sürdü

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise, depremin çok şiddetli olduğunu ve 10-12 saniye kadar sürdüğünü söyledi.

Prof. Dr. Görür uyarmıştı

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya için üç gün önce uyarıda bulunmuş ve bölgedeki fayın 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitede olduğunu söylemişti.