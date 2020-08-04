Fatmanur Altun: İstanbul Sözleşmesi tartışması artık turnusol kağıdına dönüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı olan eşi Fatmanur Altun, İstanbul Sözleşmesi üzerinden kendilerini eleştirenler için sert açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Fatmanur Altun, İstanbul Sözleşmesi tartışmasının artık bir turnusol kağıdına dönüştüğünü, konuyla ilgili tavırlarının net olduğunu fakat “haydi itiraf et, İstanbul Sözleşmesine iman ediyorsun” şeklinde mesajlar aldığını söyleyerek tepki gösterdi.

'Bariz FETÖ projesi'

"Bize biçtikleri rol belli; İstanbul Söz. üzerinden bizi LGBT destekçisi göstermek. Akıllara ziyan bir fitne!" ifadelerini kullanan Altun, şunları söyledi:

Üzülerek ifade ediyorum ki İst. Söz. tartışması artık bir turnusol kağıdına dönüştü. Üç gündür gerek İst.Söz. gerekse LGBT konusunda görüşlerimizi net bir biçimde ortaya koyuyoruz. Yazdıklarımız açık ve anlaşılır.

Buna rağmen ısrarlı bir şekilde “haydi itiraf et, İstanbul Sözleşmesine iman ediyorsun” tonunda karşılıklar alıyorum. Dahası mesajlar, mailler ve telefon trafiği ile insanlara ulaşarak bu yargıyı onlarda da oluşturmaya, kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar.

Aradıkları, mail, mesaj attıkları insanlar haber veriyorlar sağolsunlar. Bize biçtikleri rol belli; İstanbul Söz. üzerinden bizi LGBT destekçisi göstermek. Akıllara ziyan bir fitne! Üç gündür attığımız tweetler bütün hesaplarını bozmuş olacak ki; yazılanlar ortada olmasına rağmen insanlara okuduğunu anlamayan muamelesi yapmaktan ve gizli-açık lobilerle fitne kazanını kaynatmaktan çekinmiyorlar. Bizim pozisyonumuz nettir; İstanbul sözleşmesi nas değildir.

Öte yandan artık siyasi bir hüviyet kazanan LBGT lobisinin ve endüstrisinin Türkiye’deki en büyük düşmanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnsanlara sağdan yaklaşarak, LGBT ile korkutarak Erdoğan’ı hedef göstermek, düşmanlaştırmak ancak Şeytan’ın aklına gelebilirdi.

Bu bariz FETÖ projesine, tek dertleri aile olan masum insanlarımızı ortak etmeye çalışan ve fitne ateşine sinsice odun taşıyanların iki yakası iki cihanda ellerimdedir! Hakkım kesinlikle helal değildir. Fitne, dedikodu ve iftiralarla arkasından konuştuğunuz bütün mümine kadınlar için Allah’a hesap vereceksiniz. Bir topluluğun kadınlarını hedef alan, gizli, kapaklı lobilerinizle oluşturduğunuz büyük çaplı İfk hadisesi nedeniyle Allah’ın gazabından korkmuyorsunuz ama sizi ve bütün şürekanızı O’na havale ediyorum.

bütün mümine kadınlar için Allah’a hesap vereceksiniz. Bir topluluğun kadınlarını hedef alan, gizli, kapaklı lobilerinizle oluşturduğunuz büyük çaplı İfk hadisesi nedeniyle Allah’ın gazabından korkmuyorsunuz ama sizi ve bütün şürekanızı O’na havale ediyorum. — Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) August 4, 2020

​AK Parti’den Numan Kurtulmuş'un sözleşmeden çıkılması talebini gündeme getirmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın da bünyesinde bulunduğu KADEM, sözleşmeye destek vermişti.

Sözleşmeye destek veren KADEM’in yönetiminde bulunan Fatmanur Altun’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu TÜRGEV ise sözleşmeye karşı çıkmıştı.

Altun ayrıca, “Aileyi hedefe koyan ve sistematik bir cinsiyetsizleştirme projesi ile insanlığın geleceğini tehdit eden küresel lobilere karşı sesimizi yükseltelim” demişti.