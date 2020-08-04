Pınar Gültekin'in katili Avcı, savcının sorusuna cevap veremedi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, ifadesinde Pınar'ın kendisine mesaj göndererek şantaj yaptığını öne sürdü. Avcı, savcının 'Mesajlar nerede?' sorusunu, "Siliyordum. Evli olduğum için kaydetmedim" diye yanıtladı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın ifadesinde yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Avcı ifadesinde Pınar'ın kendisine mesaj göndererek tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını iddia etti.

Bunun üzerine savcı kendisine, 'Bu mesajlar nerede?' diye sordu. Mesajları gösteremeyen Avcı, "Mesajları siliyordum. Hiçbirini saklamadım. Evli olduğum için kaydetmedim" dedi.

Avcı, tehdit ve şantaj iddiasına dair herhangi bir somut delil gösteremedi.

Ne olmuştu?

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine 5 gün aranan Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. Pınar'ı boğarak öldüren, cansız bedenini de varile koyup ormanlık alana götürüp yakan Cemal Metin Avcı tutuklanmıştı.