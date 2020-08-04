Çelik, Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un Çeşme’de darbedilmesine dair konuştu: Magandalık bu topraklarda barınamaz

AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un Çeşme’de darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, “Misafirlerimize çirkin davrananlar bunun bedelini öder. Magandalık bu topraklarda barınamaz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından İzmir Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darbedilmesine ilişkin olarak açıklamada bulundu.

"Çeşme’de yaşanan ve ülkemizde 'misafirimiz' olan turistlere dönük şiddeti kınıyoruz” diyen Çelik, tüm turistlerin Türkiye’nin misafirperverliğine hayran olduğunu söyledi. Çelik ayrıca, ‘magandalığın bu topraklarda barınamayacağını’ savunarak şunları kaydetti:

“Misafirlerimize çirkin davrananlar bunun bedelini öder. Hele de bir kadına dönük şiddet asla affedilemez. Turist misafirlerimize mekanik bir para makinesi gözüyle bakanlar, milletimizin dünyaca ünlü misafirperverliğinden nasibini almamış barbarlardır. Ülkemizin tamamı ve gözde bölgemiz Çeşme, misafirperverliğin tüm değerleriyle eşsizdir. Magandalık bu topraklarda barınamaz. Tüm misafirlerimiz, güven ve huzur içinde olsunlar. Hoş geldiler, safa geldiler. Milyonlarca misafirimiz gibi ülkemizde eşsiz anılara sahip olacaklar.”

Ülkemizin tamamı ve gözde bölgemiz Çeşme, misafirperverliğin tüm değerleriyle eşsizdir.

Magandalık bu topraklarda barınamaz.Tüm misafirlerimiz, güven ve huzur içinde olsunlar.Hoşgeldiler, safa geldiler. Milyonlarca misafirimiz gibi ülkemizde eşsiz anılara sahip olacaklar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 4, 2020

​